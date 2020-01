Andrejko...

Andrej Danko má nekonečnú imunitu, tá sa čarovne vzťahuje na všeobecnú inteligenciu ale aj na pravidlá ktoré musia ostatný rešpektovať. V prípade kapitána Danka ma neudivuje jeho sprostosť ale fakt že sa mu všetko prepečie...

Letectvo

Vládny Airbus A319 či Fokker 100 nalietali za posledný rok viac s Andrejom Dankom ako bývalí prezident Andrej Kiska za 1/2 svojho funkčného obdobia. Kým jeden musel pomaly vykazovať "cesťák" druhý si lieta na Rusofilné výlety pre vlastnú politickú agendu bez otázok a za naše peniaze...

Slovakian...(Sorry ale to už znie zle)

Nápad štátnych aerolínií, nezmysel ktorý niesol titul tupého nápadu. Danko si však presadil štúdiu za 50.000EUR ktorá to musela potvrdiť. Myslím si že suma sa dala využiť aj múdrejšie...

Kapitán...umm...(škoda rečí...)

Nápad kúpiť 14 lietadiel F16 je super, nie však pre Slovensko. Pri veľkosti nášho krásneho Banánistanu je možná zaujímavé vedieť že Bulharsko bude chrániť svoje územie a Macedónsko 8.kusmi lietadiel. Andrej Danko však presvedčil všetkých že Slovensko potrebuje 14 lietadiel kde v aktuálnej podobe nemáme ani polovicu nutných pilotov ktorý by ich pilotovali! Skúsený piloti MIG 29 sú príliš starý na to aby sa preškolili na nové lietadlá,kto bude pilotom, to netuší ani úd v obleku(Gajdoš) ani Dadanko...

Rekreačné preukazy sú taktiež výmyslom chorej hlavy. Pre majiteľov hotelov tvoria nemalé problémy. Rekreant získa najhoršiu izbu, očakáva však služby Burj Al Arab v Dubaji. Jedná vec je podporovať turizmus, druhá je kaziť možnosť zárobku skrz nedomyslených zákonov ktoré sa museli pre politické účeli implementovať.

Politická cenzúra funguje na plné obrátky, kým západ na čele so Sorosom dostáva cez búdku, Danko a jeho rusofilná légia prechádzajú bez problémov a to do všetkých štruktúr štátu. Extrémne politické názory sú skutočne nebezpečné. Je až priam nechutné ako rektálno-orálna láska k Rusku ťahá Slovensko od EU do ktorej sme sa tak veľmi chceli dostať(to či je EU dobrá čí zlá si zaslúži iný blog).Pýtam sa, prečo naďalej máme na Slovensku nočných vlkov, moje informácie hovoria o tom že pán Danko ich niekoľko krát navštívil...

Idiot je nebezpečný...

Andrej Danko je pre Slovensko nebezpečný. Neviem povedať či jeho existencia je zaručená vďaka tomu že ho všetci berú s rezervou a neuvedomujú si jeho hrozbu alebo tým že má nejaké kúzelné schopnosti. Faktom však ostáva že každý tupý nápad ktorý vznikne v jeho čiernej diere medzi očami a nosom sa dokáže presadiť. Pevne verím že sa nájde dostatok inteligentných voličov ktorý povedia raz a navždy NIE pre Andreja Danka.