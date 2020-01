Naše mestá opäť zasypali billboardy plné prázdnych sľubov a vízií pre lepšie Slovensko.Dnes som sa však pozastavil nad billboardom Petra Pellegríniho. Aká zmena? O čom točí? Smer tu predsa kradne už dlhé roky...

Peter Pellegríni evokuje dojem ľudskejšieho Smeru-SD. V politike však hrá kľúčovú úlohu stratégia a tá motivovala najsilnejší politický subjekt vytlačiť Fica z pozície lídra strany. Robert Fico dnes pôsobí dojmom odmietnutej milenky.Dovolím si povedať že Smer neprehrá voľby, jeho koniec môže jedine zapríčiniť veľký konflikt lídrov strany.

Andrej Danko už dlhšie brnká premiérovi na nervy, ten zatiaľ nenašiel spôsob ako pre-motivovaného kapitána uzemniť. Dnes panuje všeobecný dojem že Danko si vedie vlastnú politickú agendu a nezáleží mu vôbec na názore koaličných partnerov. Kým Bugár, Pellegríni či Fico idú cestou EU, Danko by najradšej pridružil fungovanie Slovenska k Bielorusku.Tento stav jednoznačne nahráva scenáru že Smer-SD vymení SNS za LSNS ako nového partnera do koalície.To či je tento scenár zodpovednou zmenou nechám na dlhé večerné debaty v krčme....

Čo bude s Ficom? Smer by bez jeho práce nebol tam kde je. Hranol si je tejto skutočnosti vedomí a bude zaujímavé sledovať ako sa s jeho rastúcou nechuťou byť v pozadí premiéra popasuje strana.Fico trpí rovnakou posadnutosťou moci akou trpel Vladimír Mečiar. Ak by odišiel spolu s Počiatkom, bol by národným hrdinom pre veľkú časť obyvateľov s IQ pod 50.

Milý Smer-SD, ak ozaj chcete zodpovednú zmenu odovzdajte Roberta Fica príslušníkom ZVJS v Illave alebo Leopoldove.