Ľuboš Blaha vs Jozef Pročko

Hovorí sa že idioti v politike nie sú hlavný problém, hlavný problém sú ľudia ktorý ich volia. Predvolebná diskusia Blahu a Pročka nám jasne dala najavo v akej politickej žumpe sa náš štát nachádza.

Milý Nový Čas, čo keby vynecháš politiku a náročné témy a zameriaš sa sa iba na "tasenie prs", "prsatice","skúsené prsatky", "Kuchurenko", "Plačková", "Farma XY"?

Ľuboš Blaha

Čo sa týka vystupovania je poslanec Blaha kráľom medzi mužskými pohlavnými orgánmi v NRSR. Smer-SD skutočne prilákal elitnú kolekciu gaunerov, kriminálov a podvodníkov ale kde našli Blahu to netuší ani Chuck Norris. Povedzme si pravdu, nič nevyprodukoval a dlhé roky pôsobí ako debilko ktorý Vám na rozkaz povie že pomaranče sú v skutočnosti modré. Smutné je že jediný kto vidí nulovú hodnotu nášho marxistického škrečka je Peter Pellegríni. Bolo inak vcelku humorné vidieť ako hlboko je Blaha zarazený do zadku Roberta Fica. Faktom však ostáva že politická ideológia poslanca Blahu by v dnešnej dobe získala ako také pochopenie u Kim Jonga Una. Skutočne nemám a nechcem mať žiadne pochopenie pre jeho voličov...

Jozef Pročko

Humorista a telocvikár prišiel do politiky asi tak náhodne ako Danko k titulu kapitán. Politika je nevyspytateľná a dôkazom toho bolo zvolenie porno-hviezd, politikov či hercov. Treba však na úvod povedať že išlo o protest a tieto osoby s výnimkou Arnolda Schwarzeneggra nikdy nezastávali skutočne dôležitú politickú funkciu. Osobne chápem že strany majú problémy nájsť kandidátov ktorý pritiahnú voličov,ísť však cestou Jozefa Pročka dokáže skutočne iba Igor Matovič.

Každý má právo povedať svoj názor...Ale...

Je sympatické že svoj politický názor dnes vyjadrujú celebrity lebo ľudia ich rešpektujú. Druhá strana mince je ich viac ako otázna znalosť ekonómie, financií, práva, medzinárodných vzťahov a iných kľúčových komponentov serióznej politiky. Politika na Slovensku stratila akúkoľvek vážnosť, úctu a šancu spraviť niečo pre lepšie fungovanie nášho štátu. Kto mal v rukách moc a kto ju chce získať? Čistý odpad. Viete si predstaviť Jozefa Pročka na ministerstve alebo nebodaj ako ministra?

Slovensko hľadá ...

Prečo je na Slovensku neustále zle? Stále hľadáme nejakého spasiteľa ktorý vyrieši všetky problémy štátu a vždy to skončí zle. Je jedno či sa bavíme o Mečiarovi, Dzurindovi či o nekonečnej éry Roberta Fica. Neustále opakujeme tú istú chybu a dnes hrozí že si zvolíme tak smrtiacu kombináciu že náš štát sa z dôsledkov nevyhrabe ani za 20 rokov. Chystáme si zvoliť hercov, feťákov, fašistov, biznismanov a liberálov.

Kam smeruje budúcnosť Slovenska?

Dám pár tipov na výsledok: Pomaly ale isto zmizne stredná trieda(ak vôbec ešte existuje), hrozí nám migrácia kvalifikovanej domácej pracovnej sily, finančná a sociálna neistota, galaktický nárast dlhu budúcich generácií v prospech populizmu.

*Za gramatiku sa ospravedlňujem, nikdy som nenavštevoval školu v SR.