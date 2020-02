Choď voliť! Ale koho?

Všade počujete, že keď ste nespokojný s tým, ako to v našom štáte vyzerá, tak máte ísť voliť. Otázka však je, koho? Zmení vôbec niečo nový režim alebo sa vymenia iba prasce pri krmelci?

SAS, Spolu, Za ľudí

Liberálne politické strany dnes v predvolebných prieskumoch zbierajú nemalý počet voličov.

Vedia však voliči čo chcú?

Liberálna politika vyzerá pekne, nehodí sa však k Slovensku a k názorom väčšine občanov.

Ruku na srdce, bol by bežný Slovák "OK" s registrovanými partnerstvami? Jedná vec je silou v NRSR presadiť zákon, druhá je názor spoločnosti na danú skutočnosť. Dnes majú tieto strany v popise že sú liberálne, ich program však zapadá za kauzami Kočnera, Fica či Počiatka. Vysvetliť voličom čo znamená "liberálna" strana férovo by bolo asi príliš nebezpečné...Je to zlé že Slovensko je konzervatívne a kresťanské? Pre našu politickú a spoločenskú identitu je lepšie povedať že máme určité zásady ako potlačiť názory občanov. Dnes je nebezpečný trend v celej EU zakazovať či normovať štáty a myslenie voličov. Otázka však znie prečo tieto skupiny nechcú aby fungovali tradičné hodnoty ktoré tu boli dlhé roky...

Kotleba-LSNS

Neviem kde začať, ale viem kde by táto strana mala skončiť. Sme fašistický štát? Vôbec nie, voliči ale našli politika ktorý hovorí sedliackou rečou a ostatné strany mu to príliš dlho tolerovali. Ten kto sa chystá voliť LSNS je rád že niekto bez servítky povie čo si myslí. LSNS profituje z toho že občania si nevedia predstaviť čo by znamenalo vystúpenie z NATO či EU. Inak je aj otázne či samotná strana vie čo by to znamenalo, to je ale na iný blog...Volič vidí Kotlebu ako nového Fica a toto nieje cesta ale rýchlostná cesta do pekla! ...Skutočné peklo by naozaj začalo v prípade že SNS alebo Most-Híd vypadnú z hry a Smer-SD si zoberie LSNS do koalície.

Matovič

Hovorí sa že každý má na niečo talent...Igor Matovič je naozaj ideálny opozičný politik, problém však nastane ak bude musieť "ustupovať" pre dobro koalície. Matovič je v politike vnímaný ako "civilizovanejší" Kotleba. Kto zakrúžkuje Matoviča a OLANO? Jedná sa o početnú skupinu voličov ktorá je znechutená, nechce si však špiniť ruky tým že by volili LSNS. O Matovičovi hovoria z vlastných radov ako o bordelárovi a o človeku ktorý bez PR tímu by nemohol vystúpiť pred médiá. Ak však nevie politik z vlastnej hlavy niečo vymyslieť, ťažko sa zbaviť ilúzie že mu nejaký oligarcha bude hovoriť čo má robiť.Nemôžem povedať že nepovažujem Matoviča za dobrého politika, nemám však dostatočnú dôveru v jeho osobe.

Zodpovedná zmena, BS.

V skutočnosti je to tá istá nechutná červená skorumpovaná čvarga ktorá okrádala štát dlhé roky. Čo sa zmenilo? Iba toľko že sa museli Smeráci podeliť so SNS a Mostom-Híd. Nezabúdajme že sa Smeru sa prepieklo skutočne všetko!

Čistý deň, Skytoll, Vadala/Trošková, Maznák/Szuzová, Glváčová čierna stavba na Ostravskej v Bratislave, Kaliňák a Bonul, Počiatek a jeho villa a kokaín z Rakúska....Môžem len menovať kauzy na ktoré si spomínam a dovolím si tvrdiť že prípadov kde ožobráčili nás všetkých bolo dvojnásobne viac..Smutné je iba to že na Slovensku žije dostatočné množstvo idiotov ktorý pomôžu týmto "Arschlochom" vládnuť aj ďalšie volebné obdobie.



Koho by som volil?

Ak by som mal možnosť, môj hlas by išiel KDH. Prečo? Lobby katolíckej cirkvi je dostatočne silná ale zároveň dostatočne neflexibilná meniť veci zásadným spôsobom. Každý politik vie čo treba zmeniť, jeho motivácia ale vždy závisí od toho aký profit z danej skutočnosti získa. Pri KDH by som mal istotou že je dostatočný počet pravicových strán ktoré by kontrolovali vývoj situácie. Opäť sa spolieham na motiváciu či chuť poukazovať na nesprávne praktiky v podaní Igora Matoviča. Vo svojej "prime" éry by KDH malo možnosť ohroziť Smer-SD alebo aspoň vyšachovať SNS či Most Híd. Automaticky by sme mohli hovoriť aj o tom že by výrazne ubudlo kresťanských voličov LSNS. Win-Win

Čo bude?

Tipujem že opäť vyhrá rozpočet na PR či reklamu ako aj v prípade prezidentských voľbách. Smer-SD bude naďalej pri krmelci, jeho sila však výrazne oslabne. Taktiež odhadujem že SNS alebo Most nedosiahnu nutné číslá pre NSRS. Radosť že vypadla jedná či druhá strana rýchlo zatemní temná realita koalície LSNS+Smer-SD. Slovensko jednoducho nieje ešte pripravené a dostatočne vyspelé odfiltrovať reklamu od skutočnej politiky pre dobro štátu a jeho občanov. Slováci od 90 rokov neustále hľadajú "vodcu"/"otca národa"ktorý spasí a vyrieši všetky problémy. Kým však zistíme že taký človek neexituje ubehne ešte mnoho parlamentných volieb...To či to vydržia naše cesty a zdravotníctvo je už na iný blog...