Corona a jej daň na letectve

Vyzerá to na rýchli a smutný koniec lacného lietania. Kým eco-fanatici pomaly oslavujú, my čo sa učíme ATPL teóriu máme hlavu v smútku. Rok 2020 je pomerne mladý a už prináša krvavo červené čísla pre letecké spoločnosti.

Ryanair

Pre neskúseného pilota a čerstvého absolventa výcviku je prvým miestom poslania životopisu práve Ryanair. Aj napriek tomu že sa pracovalo na živnostnícke Írske zmluvy, posledne na Poľské bola možnosť pilotovať 737mičku veľkým lákadlom pre každého absolventa výcviku ATPL. Ryanair si bol príliš vedomý že ak za integrovaný výcvik zaplatíte cez 60.000EUR, budete radi ak Vám zaplatia typovku a začnete zarábať naspäť peniaze a splácať pôžičku na výcvik. Dnes je však situácia iná, lietadla novej generácie MAX sedia na zemi bez oprávnenia EASA a to je zdá sa v nedohľadne. Suma sumárum, Ryanair má na teraz dosť pilotov.

Wizzair

Maďarský low-coster patrí k obľúbeným cieľom junior first officerov. Spoločnosť láka Airbusom, sexy letuškami ale aj tým že má vo flotile nové A321NEO. Čisto pre zaujímavosť patrí Wizzairu prvé miesto v tom že má najviac "na-tlačenú" konfiguráciu A321notky, svoje miesto tu nájde 240 pasažierov! Tam kde všetko znie super, je aj problém neďaleko. Wizzair vyžaduje 300PIC hodín čo po výcviku mať nebudete. Financovať si tento nálet z vlastného rozpočtu je finančná samovražda vyššej kategórie.Pre Corona vírus obmedzila navyše spoločnosť lety do Talianska, recruitment sa zrejme taktiež spomalí.

Flybe

Pre corona vírus hrozí bankrot veľkého hráča vrámci regionálnych letov. Ak by Flybe skončila znamenalo by to koniec 70 lietadiel pod jeho značkou ,čo korešponduje cca 3.500 pilotov bez práce. Najnovšie správy pochybujú o tom či spoločnosť prežije túto noc! Dnes tejto leteckej spoločnosti prestala fungovať web-stránka čo neveští nič dobré...

Germanwings

Nízkonákladovka z Nemecka taktiež hovorí o finančnom boji o bezproblémové fungovanie. Asi 2 mesiace dozadu som si písal s riaditeľom pre Česko a Slovensko ktorý hovoril o tom že musia bojovať aby udržali spoj z Košíc. Rok 2020 vidí firma ako rok kde sa potrebuje finančne stabilizovať. Neočakáva sa nárast flotily a tým ani pracovných miest...

Norwegian Air Shuttle

Quo Vadis?

Budem úprimný, nebolo nič lepšie ako si cez týždeň vymyslieť "weekendovku" v nejakom novom meste. Za minulý rok som stihol pozrieť Rím, Miláno, Sofiu, Skopje, Thessaloniki, Kiev a Valenciu. Ak si spočítam ceny leteniek tak sa číslo zastaví na sume 98EUR. Z ekonomického hľadiska je turizmus veľkým prínosom pre pracovné miesta hlavne na juhu Španielska či Talianska. Práve tu evidujú tieto štáty najväčší počet nezamestnaných v produktívnom veku. Aktuálna situácia na trhu je zlá pre mladých pilotov a pasažierov ktorý budú musieť čoraz hlbšie siahnuť do vrecka. V neposlednom rade nemôžeme ani zabudnúť na ľudí ktorý pracujú v zahraničí a boli zvyknutí chodiť na Slovensko v častých intervaloch.