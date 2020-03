Od volieb neprešiel ani týždeň a Smer-SD už hrá svoju opozičnú hru.Osobne ma však prekvapilo správanie Roberta Fica, všetci vieme že je chrapúň ale že má alibistické sklony to je novinka. Navyše opäť ťahá stranu iba Pellegríni...

Robert Fico si nedá povedať, ale zase je aj pravda že sa hovorí že hranoly sú tvrdé..Smer si musí uvedomiť že hlavným dôvodom pádu a zlého volebného výsledku je práve Robert Fico.Kým Pellegríni pôsobil neutrálnejšie k voličom, stále bolo vidieť za jeho osobu veľký tieň čerta. Myslím si že je teda na mieste sa opýtať následovné: Robo, nenakradol si za tie roky dostatočne? Je zaujímavé že taký Kaliňák či Počiatek sa svojmu odchodu až tak nebránili, asi vedeli že do konca života nemusia chodiť do práce...To či takto vyzerá sociálna demokracia je na túto hodinu príliš intenzívna téma a pre voličov Smeru už tobôž...

Nové karty, nová hra...

Smer je dnes v lepšej pozícií ako by si zaslúžil. Osobne by som mal radšej za opozičného súpera Danka ako červené šváby zo súmračnej ulici. Inteligentnejší voliči vyhrali veľkú bitku,nevyhrali však ani z ďaleka vojnu. Dnes je realita taká že média budú spolu so Smerom skúmať rozhodnutia Matoviča, Kollára, Sulíka či Kisku. Pre zločincov ako je Glváč, Počiatek, Kaliňák,Fico,Raši či Richter je toto dôvod buchnúť Möeta. Musíme si jednoducho priznať,že pravdepodobnosť vyšetrenia káuz bývalej vlády bude rapidne upadať. Pre média sú nové prípady omnoho zaujímavejšie ako staré rabovačky.

Štetky tu ešte chvíľu budú postávať...

Maznoš, ja ti pokoj nedám!

Týmto blogom by som opätovne chcel upozorniť na nelegálnu stavbu pána Martina Glváča na Ostravskej ulici v Bratislave. Nielen že stavba porušuje stavebný zákon, maznák si "ukradol" kus ochranného pásma IV na Kalvárií. Kedže Vás pán Glváč mám tak rád, tak som odporučil bezdomovcom využívať Vašu stavbu namiesto kríkov pred ulicou Za Sokolovňou.

PS: Ak by to bolo na mne, rád by som ti umožnil preťahovať Zsuzovú celé noci v Ilave či Leopoldove a to po dobu 15+ rokov.