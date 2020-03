Ani najväčší hajzel nezneužíva chorobu iného vo svoj prospech. Toto tvrdenie od dnes neplatí, robí to celá Európska únia. Politická sila corona vírusu je porovnateľná s výbuchom atómovej bomby v Hiroshime a Nagasaki.

Náhody neexistujú, aspoň nie v politike!

Strach je najmocnejšia psychologická zbraň ktorá existuje. Každý má z niečoho strach, ten kto hovorí že nie klame Vás aj sám seba. Povedzme si pravdu, politická nálada v Európe je pod zomknutého psa. Brüsselu nevyšiel ťah vytvoriť z Brexitu odstrašujúci príklad pre skeptikov a neposlušné členské štáty. Mnohý ľudia pochopili že eurofondy znamenajú rozvoj, znamenajú však aj stratu hlasu a možnosti nesúhlasiť. Dnes politická situácia v mnohom pripomína mačku ktorá sa bojí. My občania sme zježený z nových zákonov, nevyhovuje nám migrácia a pri najmenšej možnosti zaútočíme na EU tým že zvolíme niekoho ako Boris Johnsom či Matteo Salvini. Nikto ma nepresvedčí že najmocnejší mecenáši a steakholderi "Europrojektu"sú s tým OK.

Ovce musia poslúchať, inak bude problém...

Budúcnosť nášho kontinentu je na križovatke a pomaly sa pečatí jeho osud..

Európa nezvládla migračnú vlnu,dôkazy nájdeme v Malmö, Mníchove, Berlíne, Ríme, Paríži či Amsterdame. Hovoriť pravdu v Euro-parlamente je zlý nápad,čoraz viac to bude prejav rasizmu a extrémizmu. Pomáhať treba, nie však bez systému a tým že poškodzujeme hodnoty a históriu nás všetkých. Slovensko problémy Nemecka, Holandska, Francúzka či Švédska nepozná. My Slováci si robíme politicky sami zle už vyše 20 rokov a moslimov k tomu nepotrebujeme. Corona vírus však dokázal hodiť chudobné aj bohaté štáty opäť na jednú loď, je nás jednoduchšie manipulovať. Aký bude výsledok smrteľného COVID-19? Tipoval by som to na poslušnejších a oddanejších občanov EU, ktorý ocenia na krátku dobu starostlivosť o naše zdravie.To čo sa stane v čase našej vernosti je už úplne inou témou...