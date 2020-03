Ďakujem pán premiér...

Nikdy by som Smer nevolil ani ho voliť nebudem, nikdy by som si nemyslel že poviem následovné slová:Som spokojný s prácou premiéra Pellegríniho. Prístup premiéra k zdravotnému nebezpečenstvu pre Slovensko je ozaj správny...

Pozor pán Matovič, aj Truban na veľkohubé vyhlásenia doplatil...

Asi sa zhodneme v tom že Slovensko je v pozícií v ktorej nikdy nebolo. Nevieme koľko ľudí nám ochorie, nevieme kto je chorý, nevieme koho z nás to chytí a nevieme ako bude vyzerať naše hospodárstvo. Pokladám za úbohé zo strany Matoviča útočiť na demokratický porazení Smer. Opäť hovorím, nikdy by som Pellegríniho nevolil ale k problému sa postavil profesionálne.Asi prvý krát verím tomu že mu záleží na občanoch.Je pochopiteľné že získa veľký politický kredit do budúcna, na jeho úrodu si však aj tak bude musieť počkať kedže nastupuje nová vláda. Budúci premiér Igor Matovič si môže svojím správaním pokaziť renomé u voličov, štekať a útočiť sa nevyplatilo PS na čele s Trubanom...

Hrozí že sa opäť nič nenaučíme...

Hovorí sa že múdry sa učí na chybách iných, Slováci zase radšej volia učiť sa na vlastných. Nepochopím prístup ľudí ktorý ohrozujú seba, svoju rodinu aj ostatných. To ozaj sú ľudia tak tupý že stoja v rade do Lídla či sťažujú sa že sú zatvorené nákupné centrá?! Budíček idioti,Taliansko boj nezvláda a je z hľadiska vlny nákazy pred nami o 2 týždne. Ak prehráva boj zdravotníctvo o 2 triedy lepšie, čo asi tak nastane za skazu v našom?!

Význam corona vírusu pre Slovensko je enormný! Ekonomika Slovenska vyzerá "pekne" na papieri, je však úplne zlá. Nemôžeme fungovať len z automobilového priemyslu. V čase krízi, budú štáty pozerať na potreby svojich občanov a pre nás čo všetko dovážame sa môže ale nemusí ujsť to čo potrebujeme. Je jedno či sa bavíme o jedle, testov na vírus, rúšok či hoci čoho iného. Sme na začiatku krízy a už cítime že rozhodnutie šikanovať a kaziť obchod domácim firmám bolo jedno otrasné rozhodnutie. Konečný účet môže byť pre naše hospodárstvo omnoho horší ako pre Česko, Poľsko či Maďarsko. Z krajín V4 sme sa sami dostali do najhoršej pozície...

Musíme vydržať...