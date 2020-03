Špinavá hra pokračuje!

Kredit Petra Pellegríniho je dnes tak vysoký,že ak by sa konali voľby zajtra tak by mal Matovič problém. Napriek tomu bude predsedom opäť Fico, čo na nás chystá liaheň politického zla?

Robo, čo vlastne ešte chceš?

Robert Fico sa v mnohom sa začína podobať na futbalistu Ronaldinha. V čase najväčšej slávy dokázal pomotať kľučkami politických súperov a zároveň pritiahnuť elitu primitívnych fanúškov. Dnes je situácia taká že občania ho majú akurát tak plné gule len on sám si svoj pád neuvedomuje. Jediný rozdiel v osude Ronaldinha a Fica je v tom, že Ronaldinho vyhral prasa vo väzenskom futbale a Fico sa nám naďalej škerí do tváre. Politické možnosti nemá Fico žiadne, máme prezidentku a parlamentné voľby vyhral Matovič. Fico chce moc a Smer zase potrebuje silnú figúrku do boja ako opozičná strana..win-win?

Pozor, diabol nikdy nespí!

Každá zločinecká organizácia má štruktúru a plán rozvoju. Smer nieje výnimkou v tejto veci, otázka je či ho my dokážeme prekuknúť. Jedno je isté a to že Ficová politická hviezda zhasne skôr či neskôr, otázka je kedy? V strane si môžu byť vedomí toho že Fico bude štekať v opozícií ako divý pes a to strana potrebuje z krátkodobého horizontu. Čo na nás šijú na súmračnej do budúcna? Osobne tipujem že sa Peter Pellegríni stiahne z politiky pre "vyčerpanosť", som si ale istý že v prípade predčasných volieb alebo najneskôr tých prezidentských sa vráti.

Jing/Jang

Richard Sulík a Igor Matovič hovorili o zdravej ekonomike a o šetrení. Kríza ktorú spôsobí corona vírus však drasticky zamieša karty. Dnes je jasné že štát bude musieť zachraňovať občanov ale aj firmy. Existujú dve cesty ktorými sa Matovič môže vybrať, obe hrajú do kariet Smeru-SD.



Alternatíva 1: Budeme šetriť, nepomôžeme alebo iba minimálne. Smer môže automatický útočiť s tým že "pomáhal", voliči môžu zmeniť názor opäť..

Alternatíva 2: Pôjdeme proti tomu čo sme sľúbili, otázka znie koľko voličov ocení toto rozhodnutie. Smer môže opäť útočiť tým že vláda klamala voličov.

Dnešná realita je taká že všetky politické strany sa musia na novo mobilizovať a vymyslieť stratégiu do budúcna. Smer-SD sa pravdepodobne rozhodol vyškriabať posledný politický kapitál z Roberta Fica a zároveň pripravuje neľútostní útok v prípade nových volieb.