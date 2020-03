Nudíme sa, corona nás nebaví!

Chatrč plná smiechu je bohatšia, než palác plný smútku. Karanténa a povinnosť tráviť čas mimo mainstreamu začína ukazovať ako spoločnosť klesla.

Kým v Taliansku sprístupnili platené časti porno-stránok, na Slovensku sledoval Pellegríni pohyb telefónov. Čo z toho vyplýva? Drvivá väčšina ľudí sa nudí! Na prvý pohlaď to vôbec nedáva zmysel, počas bežného roku je najbežnejšou výhovorkou "nemám na to čas". Teraz by toho času bolo ale aj tak sa nám nechce športovať, tráviť čas s rodinou, učiť sa nové veci. Niekde niečo s nami nesedí...

"Prosíme občanov o strpenie zníženého komfortu", Aký komfort prosím Vás?"To že nemôžeme ísť nakúpiť do Kitsee či Hainburgu? Alebo že obyvatelia Bratislavy bezdôvodne nemôžu zabíjať čas v Auparku, Avione, Boroch či v Eurovei? Ladies and gent´s, toto nieje komfort, toto je úbohosť a otupenosť!

Čo mám robiť?

Za posledný týždeň sa ma túto otázku opýtalo asi 16 rôznych ľudí. Vždy som odpovedal rovnako, čo by si chcel? A viete čo, oni sami nevedia! Práve tu je pes zakopaný, systém nás tak zmanipuloval že ľudia stratili hoci akú fantáziu či zmysel pre hobby!

Daj mi nejaký tip!

Pred tým ako začnem s tipmi, čas pre mňa nehrá žiadnu rolu. Milujem svoje IWC ale tento týždeň ostali v krabici. Prečo? Všetky firmy spomalili tempo a môžete si to dovoliť aj Vy. Vyserte sa na status "manažér", "team leader", "focal point" či ostatný bullshit dnešnej doby. Šanca že si vyrobíte veľký "prúser" je počas krízy takmer nulová!

A teraz k tipom, čo rád robíš?

Pes: Mám Amstaffa s ktorým chodím po výletoch, je jedno či je to chôdza z Patrónky krížom cez les na kamzík, beh po Horskom parku alebo preskakovanie prekážok pri Devínskej novej vsi. Počas bežného pracovného zaťaženia je času pre psa o dosť menej...rúško som mal so sebou...

Rybolov: Dobrá rybačka je nielen super spôsob resetovať hlavu ale aj trénovať trpezlivosť. Osobne som bol prekvapený koľko ľudí sa nechalo na toto hobby namotať pred coronou...rúško musí byť...

Lietanie: Hovorí sa že v živote si treba plniť sny. Absolútne súhlasím, pracujem na ukončení ATPL teórie a milujem pocit pilotovať lietadlo. Krása na letectve je taká že nemusíte mať ambície byť airliner ale s PPL si môžete zalietať s priateľkou či celou rodinou. Dnes som si napríklad bol urobiť preškolenie na nový typ lietadla, opäť krásny deň! Síce som vyzeral jak debil ale aj v lietadle s rúškom..

Akva/Terra: Mám 295l akvárium, hada a gekóna. Posledný týždeň prešli všetky zverince rekonštrukciou, cez bežné pracovné zaťaženie by na to až tak mnoho času nebolo.Ak máte niečo podobné skúste to, mňa to zabavilo na takmer celý deň!

Láska ide cez žalúdok...Som síce aktuálne nezadaný ale o to viac mám motiváciu naučiť sa niečo nové pre budúcu polovičku. Možná to vyznie arogantne ale pekné dievčatá dnes variť nevedia, česť výnimkám ktoré som nestretol :) Kuchyňa vyzerá jak vojnová zóna? Who cares,mám čas to upratoať a pomôže mi skúsenosť a know-how do budúcna.

Rodina: V čase puberty bolo nemysliteľné chodiť na výlety s rodinou, dnes je to šanca zasmiať sa a zamakať si na bicykli alebo viesť dlhé telefonáty s Otcom zo zahraničia.

Haters will hate...

Som o tom presvedčený že sa nájde človek čo mi napíše komentár "mal si sedieť doma". Aké je zdravotné riziko že robím čo ma baví? Ak idem niekde tak jedine s rodinou alebo sám...Všade kde môžem stretnúť cudzieho človeka mám rúšku na ústach a nose,navyše na transport využívam vlastné auto, MHD fakt nemusím.Povedať že sa nudím je jednoduché, čo tak nájsť na novo to na čo nemáte čas alebo dať šancu niečomu čo ste ešte neskúsili? Corona vírus má jednú obrovskú výhodu, čas bude Vašim kamarátom a nie nepriateľom.