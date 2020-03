Sloboda nie je samozrejmosť

Sloboda, ktorú dnes vďaka udalostiam Novembra 89 máme, nie je samozrejmosť. V čase zdravotnej krízy nám dochádzajú určite veci ktoré sme doposiaľ nevideli či nevnímali.

Wau, nakupovať v nedeľu? Už nie.

Pre mnohých Švajčiarov bežná prax, ak ste niečo zabudli kúpiť tak môžete ísť na Hauptbahnhof alebo na letisko. Mnohý zahraniční Slováci len krútili hlavou keď niečo potrebovali kúpiť a obchody boli vo Švajčiarsku zavreté. Sonntag, aj predavačky si musia oddýchnuť. O pár rokov neskôr vďaka corona vírusu máme identický zákon aj na Slovensku. Zvládneme to? Určite áno, ak nie prvý víkend tak do mesiaca to bude "guet-dobré". Corona vírus testuje flexibilitu, schopnosť organizovať nákup a pochopenie občanov. Jedno je isté, naše práva sú obmedzené a to tu dlho nebolo.

Špeciálne časy pre seniorov...

Štatistiky a rôzne štúdie corona vírusu ukazujú že starší ľudia majú väčšiu pravdepodobnosť úmrtia ako mladšia generácia. Je logické že chceme pomôcť chrániť babičky a dedkov, bolo by lepšie im určiť prísnejšiu karanténu. Kantón Uri napríklad zakazuje starším ako 65 opustiť svoj bydlisko, minimalizuje to zdravotné riziká vonkajších vplyvov.

09.00-12:00 iba seniori, aké budú kritéria alebo postupy obchodov? GDPR môže byť problém, SBS nemôže od Vás pýtať preukaz..Otočí strážnik dôchodcu vo vchode po 12:00?Myšlienka je sympatická, presadiť ju bude výzva.

Pozor na chyby!

Je jasné že politici potrebujú alibi, všetky opatrenia sú pre našu bezpečnosť a ich politický kredit. PR vlna Pellegríniho by mohla výrazne zmeniť priebeh volieb ak by sa konali zajtra.Pravda je však taká že všetky opatrenia budú niečo "koštovať".

Je zvykom že štátne firmy veľké zisky nevykazujú ale súkromníci dlho ticho neostanú. Aké riešenia má vláda na ich pomaly existenčné problémy? Smerácka banda môže byť len rada že odchádza a sračky si vyžerie nový kabinet, to že iba nastúpili do funkcie živnostníkov a firmy skutočnosť zaujímať nebude.

Na jednej veci sa zhodneme všetci, tento stav dlho trvať nemôže. Štátna špajza nemá na to pomôcť každej firme a tak je otázka času kedy bude Matovič stáť pred rozhodnutím risknúť zdravie občanov v prospech ekonomiky. Slovensko na to jednoducho nemá niesť finančné škody všetkých firiem, odškodňovať iba niektoré znamená politickú samovraždu.

Zákaz, treba nájsť cestu ho oklamať...

Osobne si myslím že je len dobré ak majú predavačky voľno jeden deň v týždni, hlavne pri ich mzde. Slovensko má dnes jedinečnú šancu na novo nastaviť priority ekonomiky. Po kríze bude v prvom rade každá krajina pozerať na vlastné záujmy, automobilky máme isté čo však ostatné odvetvia? Ak dnes obetujeme slobodu v prospech pozitívnych zmien, môžeme byť ešte slobodnejší v budúcnosti...