Nová doba, nebude hosť ani vrchní!

Hospodárske harakiri akým sa dnes svet uberá neveští nič dobré pre budúcnosť nás všetkých. Vyskúšali sme si komunizmus aj kapitalizmus a dnes sa pýtame ako ďalej...

Genocída strednej vrstvy...

Dlhé roky sa na Slovensku vyslovuje slovo oligarcha. Čo to je? Nieje náhodou každý politik tak trochu oligarcha? Potrebujem nejaký zákon pre svoj biznis-využijem lobing a zákon prejde hlasovanie. Občan niečo potrebuje? Zavolajte na lampáreň,začnite veriť na zázraky alebo skúste korupciu. Čo ak pridáme do vzorca finančnú krízu, korupcia odpadá pretože nebude z čoho. Výsledok dlhoročnej práce politikov bude ten že budú bohatý/politici a ich kamaráti a chudobný ľud. Najhoršie na tejto skutočnosti je to že chudobný budú aj ľudia ktorý investovali do vzdelania, kariéry či talentu/remesla. Možná to vyznie zle ale chrípka zoberie život 10.000 ľudom, ekonomické zlyhanie systému zoberie nádej 5.5 milióna občanom!

Corona vírus je len klincom do rakvy chorého systému...

"Ak chceš bývať vo vlastnom,musíš si zobrať hypotéku" Skutočný význam hypotéky sumarizuje vysvetlenie môjho bývalého profesora Membereho na City University "Taking a loan today, is discounting your future do not take it lightly" Je krásne mať "vlastné" bývanie ale čo nastane v čase krízy? Hypotéka je podpísaná na 20 aj viac rokov, cena nehnuteľnosti klesla a Vy ste bez práce- quo vadis? Kríza môže trvať 6 mesiacov alebo aj rok či viac. Problém je ten že nikto nemyslel na krízu alebo si nevedel predstaviť čo môže alebo nemusí nastáť. Corona vírus je len záverečnou bodkou do rakvy finančne chorého systému.

Čo keby bolo všetko inak?

Tešili sme sa že ekonomiku Slovenska ťahali automobilky. Všetko má svoju cenu, vytvorili sme štát ktorý je závislý na jednom priemysle. V čase globálnej krízy (žiaľ corona vírus zasiahol celý svet) klesne dopyt po automobiloch, dopyt po mzde však u nás zostane. Kým na dôchodky, sociálne dávky prispieval pracujúci ľud, na záchranu 10%+ nezamestnaných nemá Slovensko peniaze. Dlhé roky sme ignorovali potrebu investícií do vedy, výskumu, pôdohospodárstva, zdravotníctva, domácej výroby a zdravotníctva(pokračovať asi nemusím). Každé jedno odvetvie mohol vytvoriť zdroj financií pre štát, zamestnanie či stabilitu ekonomiky. Dnes nemá Slovensko vôbec nič, môžeme sa modliť že VW,KIA,PSA,IBM,AT&T a iné firmy nezmenia stratégiu po hospodárskej kríze). Presunúť výrobu na väčší východ ako Slovensko je stále v hre...

Slovák nemusí byť chudobný!

Dnes je realita taká že Slovák je chudobný a bude ešte viac. Reklama, marketing a falošná hrá spoločnosti na neudržateľné hodnoty dohnala mnohých do ekonomickej samovraždy. Považujem to za urážku že sa minimálna mzda na úrovni 500EUR brala jak úspech, pri nákladoch aké boli to je táto mzda význam slova almužna. Ak by Slovensko nenastúpilo na Titanic úverov, boli by občania finančne zdravší aj v čase krízy. Dnes nemá takmer nikto žiadne úspory iba dlhy(Fica, Matoviča a iných do vzorca počítať nemôžeme). Výsledok krízy okolo corona vírusu? Životná úroveň medzi "západom" a "Ostblockom" sa opäť zväčší a môžeme si za to sami...