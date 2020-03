Mesto duchov, letisko Viedeň

20 letov za deň, nie to nieje Bratislava v letnej sezóne ale letisko Viedeň počas corona vírusu. Z letiska kde sa za rok 2019 "premlelo" cez 31,662 miliónov ľudí je dnes mesto duchov. Oči pre plač však ostanú po kríze Bratislave..

Nič pádu nenasvedčovalo, Február 2020 priniesol 9.3% nárast cestujúcich oproti roku 2019. Letisko dokonca získalo lepšie hodnotenie vrámci "environmental score card". Najdôležitejší úspech do budúcna pre Schwechat prišiel v roku 2019, kedy sa definitívne odsúhlasila výstavba 3. dráhy. Čo znamená výstavba 3. dráhy? Umieráčik pre najväčšie letisko na Slovensku, M.R Štefánika.

"Bratislavské letisko trpí blízkosťou Viedne a Budapešti"Omyl. Bratislava trpí tým že letisko má na starosť človek ktorý by nemal strážiť ani pieskovisko. Rozvoj najväčšieho letiska na Slovensku sa definitívne zastavil po roku 2009, bol to rok kedy sa ukončila činnosť SkyEurope. To že tu máme dnes pár letov Ryanairu, Wizzairu a tendenčné návštevy FlyDubai či Pobedi nieje úspech ale výsmech. Ak by sme si odmysleli výcvikové lety najväčších leteckých škôl na Slovensku JetAge či Seagle tak môžeme hovoriť o dedinskom letisku.

20 lietadiel za deň, Unglaublich. Naše letisko však berie toto číslo ako vrchol letnej chartrovej sezóny.

Flughafen Wien

Kým Bratislavské letisko prežíva orgazmus pri návšteve starej cargo B747, A380 je už obohraná platňa vo Viedni. Cesta získať "kráľa nebies" nebola jednoduchá, výstavba terminálu "Skylink" mala mať cenu 500 miliónov, výsledná cena ležala niekde v okolí 800 miliónov. Projekt v mnohom pripomínal "biznis štandard" na Slovensku, otvorenie meškalo cez 4 roky a účtovníctvo bolo viac ako zaujímavé. Výsledok práce však priniesol enormný nárast pasažierov, kým v roku 2009 ich bolo 18.114.289 tak o presne 10 rokov sa číslo zastavilo na 31.662.183. Len pre komické porovnanie čísla z Bratislavy sú následovné 2009- 1.710.018 a v roku 2019 ich bolo niečo cez 2 miliónov. Otvorením novej pristávacej dráhy však Viedeň definitívne zoberie všetok potenciál pre Bratislavu.

Nicht gut, kritika vo Viedni je počuť cez ORF po LinkedIn!

Rakúske média posledné dni tvrdo kritizujú Austrian Airlines. Spoločnosť nemá cargo možnosti a tak na prevoz zdravotného materiálu sa používajú B767 či novšie B777. Navyše sa hovorí aj o zlom rozvoji cargo letov na letisku Schwechat. Podla predsedu predstavenstva Juliana Jägera tvorí cargo menej ako 5% ročného zisku letiska!

Ako je to u nás?

Ak sa pozrieme na Slovensko, prevoz materiálu zabezpečuje vládny Airbus A319 a občanov "zachraňovala" súkromná spoločnosť Go2Sky, ktorá bola vôbec rada že získala aspoň ako takú zákazku po odstúpení od zmluvy zo strany jej zákazníkov Correndon či partnera v Izraeli. Navyše je nejasný osud ďalších lokálnych hráčov na letisku v Bratislave a tými sú AirExplore, SmartWings či TravelService. Červené čísla pre Bratislavu ani z ďaleka nekončia,plánované je odstavenie letiska na prelome Apríla a Mája, kedy sa budú opravovať pristávacie dráhy.

Ako vyzerá letisko vo Viedni dnes?