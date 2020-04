Pravda,existuje ešte vôbec?

Máme plnú špajzu... Slovensko je na tom dobre...obmedzenie pohybu osôb...bude "blackout",nebude "blackout"...opatrenie aké v histórií ešte nebolo.Naozaj mám pocit že nás majú za úplných idiotov!

"Musíme odpustiť deťom že sa boja tmy,tragédia je ak sa dospelí boja svetla" Plato

Dnes je úplne nejasné kto sú tie deti a kto dospelí,bojíme sa všetci a to je problém! Kto za to môže? Politici a médiá! "V Taliansku sa nakazilo 1500 nových ľudí a zomrelo 500, Španielsko boj nezvláda" Prečo však nečítame aký počet sa uzdravil alebo či zosnulí naozaj zomreli na COVID-19? Pravda je taká že ak Vás dnes zrazí autobus a náhodou máte corona vírus v sebe, hádajte aký je dôvod smrti? Ak hovoríme o pravde, Slovensko nieje pripravené na žiadnu hrozbu a nemalo byť ako. 20 rokov sa rozkrádalo všetko a človek má pocit že drvivá väčšina tupcov to zistilo iba na základe toho že nám chýbajú rúška či dýchacie ventilátory!

Milé média, mám pre Vás zaujímavú tému o ktorej by ste mohli písať. Napríklad o tom ako naše obchodné reťazce dokonale využívajú zatvorené hranice na rekordné tržby. Kvalita pre prasce a ceny často vyššie ako v Spar,Merkur či Hofer. Chápem, písať polo-pravdy a strašiť je jednoduchšie...

Za lepším do zahraničia, počas epidémie domov a zadarmo.

"Taliansko je síce nebezpečné ale víkend tam ešte potiahnem, zarobím".

"Vybehnem na 5 dní do Tirolska,šéf mi dal lepší plat na tie dni tak idem"

Sprostredkovávam prácu v Rakúsku už dlhšie. Vety ako tieto mi ozaj dvíhali tlak. Je to sebeckosť, sprostosť alebo vypočítavosť? Ešte včera nás média presviedčali že na Slovensko dorazilo cez 40 pracovníkov z Talianska, kde boli doteraz?! Je logické že ak zrazu dvihneme čísla otestovaných tak vyskočí aj počet nových prípadov, informovať sa o tom však dá aj defenzívnejšie opäť však vyhral záujem šíriť paniku(Sme,Nový Čas,Topky)....

Obmedzený pohyb občanov cez veľkú noc. Skôr, obmedzené myslenie nás občanov. Ak je štatisticky dokázané že vírus je nebezpečný pre starších ľudí, je logické a ľudské netrepať sa za rodinou. Naozaj na to potrebujeme Pellegríniho či Matoviča aby nám to povedal?! Potom sa nečudujme keď na všetko bude zákon lebo občan sa nevie chovať a rozhodovať. Igora Matoviča ani hoc akého iného politika Vaša babka či dedko nezaujímajú nenamýšľajme si prosím sprostosti. Jediný dôvod opatrení je strach o štatistické ukazovatele ktoré môžu ohroziť politické strany, je to rovnaké všade na svete.

Dnes sme happy lebo "čísla" nakazených sú nízke, čo však ostatné čísla o ktorých sa radšej nepíše?! Aký dopad bude mať bunkrovanie,uzatvorenie prevádzok,zákaz služieb či to že nákup je pomaly celodenná aktivita? Ako si predstavujeme že skončí COVID-19? Povie to premiér, Angela Merkel, Donald Trump či niekto iný? Tento "vírus" je super nástroj pre politikov opäť získať kontrolu nad občanmi ktorý boli čoraz nespokojnejší, žiaľ vďaka ekonomike budeme zase závislý na "milodaroch" politikov. Dal by som ruku do ohňa že zákony a obmedzenia ktoré dnes priniesla corona ostanú aj po "ukončení" pandémie, uvedomuje si to vôbec niekto?