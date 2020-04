Situácia okolo corona vírusu začína pripomínať zlý vtip. Najprv systematickým zlyhaním štátu vyženieme ľudí pracovať do zahraničia. Potom ich zavoláme naspäť no nemáme kapacity v karanténe. Dnes im nechceme dovoliť ísť pracovať...

Negatívny test na COVID-19

Je zaujímavé že na jednej strane sa hovorí o nízkej spoľahlivosti testov. Na druhej Vám stačí 1 negatívny na to aby ste vycestovali do 4 dní. Tento zákon je čistý alibizmus zo strany vlády a spôsob ako vydrankať z ľudí ešte viac peňazí. Som o tom presvedčený že ak by Slováci vedeli ako nemožne sa štát bude správať, nevrátili by sa naspäť na Slovensko.

Štatistické klamstvo!

Pendleri sú zlý...

Kto ukončí toto šialenstvo?

V každom priemysle sa hovorí o silných lobistických skupinách, kde sú? Je nepochopiteľné že sa nenájde skupina v Eurozóne čo začne tlačiť na politikov. Ekonomika potrebuje financie a tie poskytne produkcia, predaj a zamestnanci čo míňajú peniaze. Naozaj chceme čakať na vakcínu ktorá uspokojí papier ale môže mať vážne vedľajšie účinky?! Žiaden štát si nemôže dovoliť financovať občanov a tobôž nie v dnešnom svete kde množstvo z nich je zadlžených! Milé média, čo tak písať konštruktívne články namiesto odpadu? Mám návrh zaujímavej témy, dôsledok corona vírusu bude ešte väčšia priepasť medzi bohatou a chudobnou vrstvou populácie. Ak dnes existuje mzdový rozdiel medzi Bratislavou a východom, čo bude po kríze?!? Je čas ukončiť toto kocúrkovo pred tým čo nás rozhodnutia alibistov pripravia o budúcnosť!