Kto z koho?

Eufória okolo Covidu19 naberá extrémnu podobu. Je tu milión otázok, žiadne konkrétne odpovede a nekompetentný premiér. Kto ukončí túto trýzeň?

Nepôjdeme Českou, Talianskou ani Švédskou cestou...

"Občania, nebudete poslúchať a nechať sa testovať bude lockdown"

Je velmi komické myslieť si že máme na výber. Štát elegantne postavil zamestnancov proti zamestnávatelom a tým ešte viac psychicky zdeptal občanov. Musíte mať test, OK. Ako ak človek pracuje do 20.00 dlhý a krátky týždeň a pravidla sa menia z hodiny na hodinu?! Strašiť lockdownom považujem za absurdné.

Logika, neexistuje.

V holičstve si vypýtajú negatívny test a môžem si dať dole rúško. Prečo neplati pravidlo aj pre fitness kde ajtak chodia zdravý ludia lebo chorý sa športovať nedá, nieje to vôbec prijemné. Pravidlá mi prídu extrémne neférové a to je jedno či je to pre fitness,wellness,plavárňe,sauny atď. Ak teda premiér preferuje "testy" prečo nieje práve negatívny test vstupnou bránou pre občanov do všetkých inštitúcií?

Pozor na politiku!

Fakt že Kotleba koketuje s Ficom a Pellegrínim neveští nič dobré. Aké výhody získa extrémizmus za podporu opozíicie v boji proti Matovičovi? Média tento dôležitý fakt nejako netrápí čo nepovažujem za správne.

Na záver otázka, na čo vlastne čakáme? Na vakcínu ktorej dlhodobý efekt nepozná nikto? Na to že príde Česko či Švédsko so štatistickým dôkazom že "premorenie" a vybudovanie imunity je správny postup?